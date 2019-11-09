الهلال يستضيف أواروا في ذهاب نهائي أبطال آسيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية الليلة صوب ملعب جامعة الملك سعود في الرياض حيث يلتقي عند الثامنة و30 دقيقة بتوقيت الإمارات الهلال السعودي وأواروا رد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل لقاء الرد على ملعب ساتياما في 24 الجاري لتحديد وجهة اللقب القاري الأكبر للأندية الآسيوية.

ويعيد التاريخ نفسه الليلة بعد 714 يوماً على آخر لقاء جمع الفريقين في نهائي نسخة في 2017 التي فاز بها الفريق الياباني بمجموع المباراتين 2-1.

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بين نهائي 2017 ونهائي اليوم تحضر عدة متغيرات ويبقى حلم التتويج الهلالي باللقب قائماً لكسر حاجز النحس الذي لازمه في نسختي 2014 و2017 أمام سيدني الأسترالي وأواروا،علماً أن أزرق الرياض يحتفظ في سجل الأبطال بتحقيق اللقب مرتين «1991 و2000» ولكن بالنظام القديم.

ويتواجد على أرض الملعب 5 هلاليين ممن خاضوا نهائي 2017 يتقدمهم المخضرم محمد الشلهوب إضافة لسلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني والبرازيلي ادواردو الذي أصيب يومها في ذهاب ذلك النهائي وغاب عن الإياب.

وتأمل الجماهير المنتظر تدفقها لملعب الجامعة «25 ألف متفرج» والذي يحتض النهائي القاري الأول أن يفك فريقها النحس الذي لازمه منذ تغيير نظام البطولة عام 2003 ويحقق حلما انتظرته طويلا وعانت منه كثيرا أمام جماهير غريمها النصر الذين يتغنون دائما بوصولهم لنهائيات كأس العالم للأندية بعبارتهم الشهيرة «العالمية صعبة قوية»، بينما لم يستطع الأزرق الوصول رغم المحاولات والفرص لكن الكرة عاندته في أوقات كان هو الأقرب والأقوى والأفضل والأجدر.