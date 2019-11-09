شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الاتحاد لمصارعة الأشبال ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم شعبة المصارعة باتحاد الجودو والمصارعة، اليوم، بطولة كأس الاتحاد للمصارعة لفئة الأشبال، في ضيافة صالة مدرسة الأنصار بالشارقة، والتي تقام ضمن برنامج اللعبة لهذا الموسم الذي يشتمل على العديد من الفعاليات والمنافسات، والذي بدأ في الأسبوع المنصرم بدورة الحكام والمدربين للمستوين الأول والثاني.
وتشهد البطولة مشاركة 160 لاعباً، وتتضمن أجندة المصارعة لهذا الموسم، عقب ذلك بطولة اليوم الوطني للأشبال والناشئين المقررة بالشارقة 23 نوفمبر الحالي، ويتواصل برنامج المنافسات بإقامة الجولة الأولى من دوري المصارعة على مستوى الفرق بصالة نادي اتحاد كلباء، وذلك يوم 19 يناير 2020 المقبل،فيما تقام الجولة الختامية يوم 11 بريل بصالة الشارقة، وتحتضن صالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي نهائي بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة.
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