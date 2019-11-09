الإمارات تحصد 5 ميداليات في انطلاقة «مونديال العضلات»

توج لاعب المنتخب الوطني خليفة برمان، بذهبيتين في كلاسيك بناء الأجسام لفئة الطول أعلى من 180 سم، وبطل الأبطال، فضلاً عن فضية 180 كلاسيك فيزيك خلال منافسات اليوم الأول لبطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك 2019، التي تستضيفها الفجيرة في مجمع زايد الرياضي.

وتمكن منتخب الإمارات من الظفر بخمس ميداليات ملونة نالها كل من: برمان ذهبيتين وفضية، إلى جانب برونزيتين كانتا من نصيب عبدالله مبارك في فئة أعلى من 180 سنتيمتراً كلاسيك بناء الأجسام، ومروان سليمان في فئة 180 سم كلاسيك الفيزيك.

وفي أبرز النتائج الأخرى، أحرز الكوري الجنوبي جوان سيول ذهبية الكلاسيك بناء أجسام لطول 168 سنتيمتراً، والمصري عبدالله راشد، الميدالية برونزية كلاسيك بناء الأجسام لطول 171 سنتيمتراً.

وفي ختام منافسات اليوم الأول قام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور رفائيل سانتوغا، رئيس الاتحاد الدولي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، وعقب التتويج أكد الشيخ عبدالله الشرقي، سعادته بالتنافس القوي الذي تشهده البطولة منذ الانطلاقة الأولى والبداية المشرفة لأبطال الإمارات، متمنياً حصد المزيد من الميداليات الملونة التي تبرهن على الطفرة الكبيرة التي تشهدها اللعبة على مستوى الدولة.

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وأعرب اللاعب برمان، عن سعادته بالإنجاز العالمي، مثنياً على الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، كما قدم شكره للراعي الرسمي مركز دبا لبناء الأجسام، لافتاً إلى أنه نجح في تحقيق حلمه بالفوز بالميدالية الذهبية بعد أن خاض برنامجاً تدريبياً مكثفاً من أجل الاستعداد بصورة جيدة.

على خط آخر، أبلى ثمانية من حكام الإمارات المشرفين على البطولة، بلاء حسناً من خلال قيادتهم لعدد من المباريات التي أقيمت في اليوم الأول وكانوا محل إشادة وتقدير من قبل اللجنة المنظمة وهيئة الحكام العليا مما ترك أثراً إيجابياً في البطولة بقيادة الدولي محمد شاهين الحوسني، المدير الفني للحكام وممثل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتضم قائمة الحكام: محمد سالم عيسى، عبدالله جمال، محمود الحمادي، جاسم أشكناني، وسليمان الزعابي، وليد عبدالكريم، وعادل الحوسني.

وأعرب الدكتور عادل فهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام عن سعادته بالتواجد علي أرض الفجيرة والتي أضحت محط أنظار الرياضيين.

وأكد محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة، أن التواجد غير المسبوق من قبل المسؤولين والقيادات الرياضية والأبطال المشاركين من مختلف بقاع العالم، يعكس المكانة السامية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى العالم.