مركز إطفاء القوز بطل تحدي اللياقة البدنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ختام بطولة المدير العام لتحدي اللياقة البدنية الأولى 2019، التي نظمها قطاع الإطفاء والإنقاذ، للمراكز وقادة الفئات بملاعب أكاديمية الإمارات للدفاع المدني، وتوج مركز إطفاء وإنقاذ القوز بالمركز الأول، وفي فئة قادة الفئات فاز الملازم بطي أحمد بن غليط.

وأكد اللواء المطروشي أن البطولة حققت أهدافها في تميز رجال الإطفاء والإنقاذ في النواحي البدنية والجانب الرياضي بشكل عام، وجسدت الإعلان عن أبطال حقيقين يمكننا المشاركة بهم في المنافسات الخارجية والمحلية.

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من جانبه قدم العقيد خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، الشكر للمدير العام، على دعمه اللامحدود لكافة الفعاليات التي ينظمها القطاع، ودوره القيادي في مشاركة رجال الإطفاء والإنقاذ في الأنشطة والبرامج الهادفة، والتي تتسق مع سياسة وتوجهات الإدارة العامة.

وأهدى الملازم بطي أحمد بن غليطة الفائز بالمركز الأول لقادة الفئات، الفوز إلى زملائه وقادته في مركز المرسى، لدعمهم وتشجيعهم.

وحضر الفعاليات أيضاً، المقدم خبير حسين الرحومي مدير إدارة شؤون المراكز، والمقدم طيار خبير حمد بالسويدا العامري، مدير مركز القوز بالإنابة، والنقيب الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة.