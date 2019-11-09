شكرا لقرائتكم خبر عن "وادي" لحمدان بن راشد يتوج بطلاً للشوط الرئيسي في "ميدان" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أهدى الجواد «وادي» سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بطولة الشوط الرابع الرئيسي الذي أقيم أمس الأول، ضمن سباقات الحفل الثاني على مضمار ميدان العالمي لهذا الموسم، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر.

واصل ميدان سباقاته المثيرة هذا العام، حيث تضمن السباق الثاني 6 أشواط خصصت جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة، وجرت كلها على المضمار الرملي، وبلغ مجموع جوائزها مليوناً و105 آلاف درهم برعاية «جلف نيوز».

وبإشراف المدرب دووج واتسون، قاد الفارس دين أونيل، الجواد الفائز لقطع مسافة الشوط في 1:12:81 بفارق 1.25 طول.

وجاء في المركز الثاني في الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 210 آلاف درهم، «بوب ذا هود» لتتش جولد للسباقات، بإشراف ساتيش سيمار، وجاء في المركز الثالث «بن سلفانيا دوتش» لسهيل العامري، بإشراف أحمد بن حرمش.

وحظي السباق بمتابعة جماهيرية جيدة من عشاق ومحبي رياضة الفروسية، وجاءت الأشواط الستة لتكشف عن تألق كبير للغاية للمدرب دووج واتسون الذي دخل تاريخ المضار، بعدما حقق الفوز في الأشواط الستة التي اشتمل عليها الحفل الثاني، وهو إنجاز كبير، لم يسبقه إليه إلا عميد المدربين علي راشد الرايحي، حين حقق الفوز في ستة أشواط من سبعة آنذاك.

وعلى صعيد الملاك، حققت خيول محمد خليفة البسطي ثنائية في الشوطين الثاني والخامس، وهما «ترينكارد» و«ترايد آند ترو»، كما شهد السباق ظهوراً مميزاً للفارس باتريك دوبس، حيث تمكن من تحقيق خمس بطولات.

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وفي السباق الرئيسي الثاني، تفوق «ترايد آند ترو» لمحمد خليفة البسطي، على نفسه، وانتزع كأس الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة (سباق التكافؤ) لمسافة 2000 متر.

وقطع الجواد الفائز بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسافة الشوط في 1:07:93 دقيقة، بفارق بلغ نصف طول، وجاء في المركز الثاني «ووك عن ذا صن» لفينكس للتهجين، بإشراف سالم بن غدير، وحل ثالثاً «بوا دو بولون» لأحمد المهيري، بإشراف سالم بن غدير. وفي الشوط الأول تمكنت المهرة ذات السنتين «ريو أنجي» لحامد رادان، من خطف الفوز، وهو فوز له طابع خاص كونه الأول لها من المشاركة الأولى في تاريخها في السباقات.

وخُصص الشوط الافتتاحي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر (سباق المبتدئة) وبلغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، وشهد مشاركة 5 مهرات.

وحققت «ريو أنجي» الفوز بعد أن قطعت بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسافة الشوط في 1:26:24، بفارق 4.75 طول عن أقرب منافسيه.

وفاز «ترينكارد» لمحمد خليفة البسطي، بكأس الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر (سباق التكافؤ)، بعدما قطع بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسافة الشوط في 1:38:05، بفارق 5.5 طول.

وأكد «مُلفت» للغاندي للسباقات، جدارته، في المشاركة الرابعة له في عالم السباقات، وانتزع الفوز بكأس الشوط الثالث الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة (سباق مبتدئة) لمسافة 1600 متر، حيث حقق المهر البالغ 3 سنوات، فوزاً مميزاً، بعدما قطع بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسافة الشوط في زمن قدره 1:39:96 دقيقة، بفارق بلغ 1.75 طول.

وحسم المهر «ميدنايت ساندرز» لشراكة ذا كول سيك، بطولة الشوط السادس والأخير، بعد أن تقدم للمقدمة مقتنصاً الفوز في الشوط البالغة مسافته 1400 متر «تكافؤ»، بإشراف المدرب المتألق دووج واتسون، وقيادة الفارس باتريك دوبس، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:25:49، بفارق 4.25 طول عن أقرب منافسيه.