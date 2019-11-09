واتسون: نجاح بنسبة 100% لأول مرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب المدرب المتألق دووج واتسون عن سعادته البالغة بالإنجاز الكبير الذي حققه في الحفل الثاني من سباقات مضمار ميدان، حيث قاد 6 من الخيول للفوز بست بطولات في الحفل الثاني لسباقات مضمار ميدان، مؤكداً فخره الشديد لأن يكون أول مدرب في تاريخ المضمار يحصد الفوز بنسبة 100% من أشواطه في أحد السباقات.

وأشاد واتسون بالفوز الذي حققه الجواد «وادي» في الشوط الرابع الذي جرى لمسافة 1200 متر، موضحاً أنه قدم أداء رائعاً أثبت من خلاله تميزه على مسافة ال1200 متر.

وأوضح واتسون كذلك أن الحصان «ترايد أند ترو» البالغ من العمر 7 سنوات، قدم واحداً من أروع السباقات في الشوط الخامس، حيث انقض في الأمتار الأخيرة على المقدمة ووضع نفسه في الصدارة قبل أمتار قليلة من النهاية، وهو ما يؤكد خبرته، موضحاً أن مسافة ال2000 متر تناسبه تماماً.