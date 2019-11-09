شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة النجاح الإماراتية» تتصدر افتتاح مونديال قوى أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح مطر محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، النسخة التاسعة من بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي 2019» بالإنابة عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي البطولة، وذلك بحضور محمد محمد فاضل الهاملي، عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي.

وألقى ثاني جمعة بالرقاد، رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، كلمة افتتاح البطولة التي حملت كلمات الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير للقطاع الرياضي، عموماً ولفئة أصحاب الهمم خصوصاً، الأمر الذي جعل دولة الإمارات تجمع العالم في أحداث رياضية كبرى، والآن تستضيف البطولة الأكبر في تاريخ بطولات العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم بمشاركة نحو 1500 رياضي من 122 دولة يتنافسون في 172 مسابقة، ويسعون لحجز بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وألقى محمد الهاملي، كلمة اللجنة البارالمبية الدولية التي عبر فيها عن شعوره بالفخر أن يلقي كلمة اللجنة البارالمبية الدولية في بطولة تقام في بلده، ثم أعلن مطر الطاير بالإنابة عن سمو راعي البطولة، افتتاح البطولة وانطلاق منافساتها.

كما حضر حفل الافتتاح ماجد العصيمي، رئيس الأولمبياد الخاص الآسيوي والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ومدير البطولة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد المطيوعي مساعد مدير عام بلدية دبي، وأعضاء اللجنة البارالمبية الدولية اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ورؤساء الوفود المشاركة وسفراء وقناصل الدول والمئات من الرياضيين والإعلاميين.

وشمل حفل الافتتاح، عرض فيلم تضمن لقطات تاريخية قبل تأسيس الدولة ثم مرحلة إعلان الدولة بقيادة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتطور الدولة والإنسان الإماراتي في جميع مجالات الحياة.

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وألقت سهام الرشيدي، لاعبة المنتخب الوطني قسم لاعبي البطولة، في بادرة تؤكد المكانة المميزة للمرأة الإماراتية صاحبة الإنجازات الرائدة في مسيرة حافلة، كما شمل حفل الافتتاح رفع العلم البارالمبي وعزف السلام البارالمبي، وبعض العروض التراثية لتعريف المشاركين والدول الناقلة للحدث بما تزخر به الدولة من تاريخ عريق وعادات وتقاليد.

وعلى صعيد المنافسات، تصدرت بلغاريا قائمة ترتيب الميداليات في ختام منافسات اليوم الأول، بعدما حققت ميداليتين ذهبيتين، وجاءت البرازيل في المركز الثاني بميدالية ذهبية وأخرى برونزية، وتساوى بالمركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية واحدة، كل من: أستراليا والصين وفنلندا وبريطانيا وإيران ولاتفيا وأوزبكستان، وحلت خلفهم بولندا برصيد ميداليتين فضيتين وواحدة برونزية، ثم روسيا برصيد ميداليتين فضيتين.

وفي أبرز النتائج الأخرى، افتتح منتخبا الجزائر وتونس رصيد العرب في البطولة العالمية، وحققت الجزائر ميدالية فضية بواسطة علي بوزوريني في سباق 800 متر فئة «تي 36»، وميدالية برونزية من نصيب العداء عبداللطيف بقة في سباق 1500 متر فئة «تي 13»، فيما حققت تونس برونزية بواسطة هانية عيدي في منافسات رمي الرمح فئة «أف 54».

وخطف الأسترالي جاريد كليفورد، نجومية اليوم الأول، بعدما حطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر فئة «تي 13»، وقطع المسافة بزمن بلغ 3:47:78 دقيقة، في نتيجة تعد مفاجأة مدوية.

وتستمر المنافسات اليوم 9 نوفمبر على فترتين صباحية ومسائية، وهو أحد أكثر الأيام الحافلة، ويشهد التتويج في 25 مسابقة مختلفة، وهي: رمي المطرقة رجال، دفع الجلة رجال لثلاث فئات مختلفة، الوثب الطويل سيدات 3 فئات، سباق 200 متر سيدات فئتين، رمي الرمح رجال، دفع الجلة سيدات، سباق 400 متر سيدات فئتين، سباق 400 متر رجال 7 فئات، رمي القرص سيدات، سباق 200 متر رجال فئتين، سباق 800 متر سيدات، سباق 800 متر رجال.

وتشهد البطولة مبادرة تاريخية وفريدة من نوعها، بعدما قررت اللجنة المنظمة وضع الشعار الترويجي لبرنامج الأمم المتحدة الذي يحمل عنوان: «تعزيز التنمية المستدامة»، على جميع بطاقات الأرقام الخاصة للرياضين المشاركين في المنافسات.