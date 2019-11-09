شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يتورط بأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حالت مشادة كلامية بين المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، وموظفة الأمن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، في منع اللاعب من السفر، حتى استكمال التحقيقات.
وتعود تفاصيل الحادثة لرفض حمدالله مرور زوجته (الحامل) بطفلهم الأول بجهاز التفتيش الآلي، ما أدى لاندلاع ملاسنة بين اللاعب والموظفة التي تمسكت بفتح ملف تحقيق في الحادثة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس، في حين لم يصدر أي توضيح رسمي من نادي النصر.ويلعب اليوم النصر مع فريق عفيف ضمن دور 64 في كأس الملك.
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