ختام مثير لسباقات حمدان وزايد بن محمد بن خليفة للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي تراث الإمارات أمس في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم منافسات سباقات الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان لركوب القدرة والتحمل 2019 التي نظمها النادي برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، وبالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

توج الفائزين عبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، بحضور محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية واسطبلات بوذيب، فيما تفقد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق قرية بوذيب في جولة له بين مرافقها، وتابع بعضاً من أشواط المنافسات التي استمرت ليومين من السباقات المتنوعة.

وتم تكريم الفائزين في فعاليات اليوم الختامي للسباقات، حيث تُوّج الفائزون الثلاثة الأوائل في سباق 120.27 كم دولي للشباب والناشئين «نجمتين» وفقاً لكل من بنود بروتوكول بوذيب ونظام النقاط المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية، حيث حازت إسطبلات دباوي المراكز الثلاثة الأولى وفقاً لبنود بروتوكول بوذيب، فحصلت الفارسة نداء أنجم شيلات على صهوة الجواد «بايرنس فايكنج» على المركز الأول، واحتل الفارس منصور خميس محمد على صهوة الجواد «تمارا» المركز الثاني، فيما فاز الفارس محمد راشد السبوسي على صهوة الجواد «سلام دي جاليما» بالمركز الثالث.

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ووفقاً لنقاط الاتحاد الدولي للفروسية، حلت الفارسة فالنتينا منديز على صهوة الجواد «إل فليشيتا» من إسطبلات المغاوير على المركز الأول، واحتل الفارس سعيد المهيري على صهوة الجواد «يوراني دي إكس» من إسطبلات إم سفن المركز الثاني، فيما فاز الفارس فارس المنصوري على صهوة الجواد «إي أر جاليكي» من إسطبلات إم سفن بالمركز الثالث.

كما تم تكريم الفائزين الثلاثة في سباق 101.04 كم محلي للخيول ذات الملكية الخاصة وفقاً لبروتوكول بوذيب للقدرة، إذ حازت المركز الأول الفارسة آنا سيسيليا جارسيا على ظهر الحصان «رو أورينت» من إسطبلات فيصل بن زعل، وحل في المركز الثاني الفارس أحمد النقبي على ظهر الجواد «تي بي أو كانوسا» من إسطبلات فيصل بن زعل أيضاً، بينما جاء في المركز الثالث الفارس أجمل جامسيد على صهوة «كاستلبار تركاري» من إسطبل عبدالعزيز جمعة.

وقال الحكم الدولي السعودي سطام العزاز إن سباقات قرية بوذيب هي سباقات نوعية من حيث القوانين التي تدار بها ومستوى الميدان والمسارات وحجم المشاركة، وأضاف أن بروتوكول بوذيب يحقق نتائج متميزة من ناحية الخيل والفارس، وبين أن التزام الفرسان والفارسات ببنود «بروتوكول بوذيب» من حيث السرعة وغيرها، ساهم بشكل كبير في المحافظة على سلامة الخيول.

وأقام النادي على هامش السباقات قرية تراثية مصغرة قدمت للزوار والمشاركين نماذج من صور الحياة الإماراتية القديمة والتراث الشعبي للدولة من خلال نماذج بيوت البيئات البرية البحرية ومجلس الضيافة والحظيرة، إلى جانب جناح لمركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي اشتمل على مجموعة من الكتب التراثية.