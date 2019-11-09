نيجريدو: النصر لم يأت من فراغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم النصر إن المدرب كرونوسلاف «كرونو» غير الكثير في نفسية اللاعبين، مؤكداً أن عودة النصر من جديد وتحقيق الفوز الرابع توالياً يعتبر صعباًَ للغاية ولم يأت من فراغ.

وأضاف: كانت لدينا فرص لتسجيل أهداف أخرى لكن لم نستغلها بالشكل الجيد.