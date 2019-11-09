شباب الأهلي يهزم العين بفارق 60 نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت نتائج المرحلة الأولى من الدور التمهيدي لمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لفرق الرجال عن فوز شباب الأهلي على العين بنتيجة قاسية 100-40، وفوز الظفرة على الجزيرة 97-75، وفوز بني ياس على الوصل 88-61، والشارقة على البطائح 83-73.وواصل شباب الأهلي المنتشي بفوزه الشهر الماضي بكأس الاتحاد، عروضه القوية، في مباراة عرف خلال «فرسان دبي» كيفية الهيمنة أداءً ونتيجة على المراحل الأربعة للقاء العين وبلوغ حاجز المئة، بحسم نتائجها بواقع 28-10 و19-11 و28-7 و25-12.

وفي سيناريو مشابه، عرف الظفرة كيفية تحقيق انتصاره العريض على الجزيرة بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاثة الأولى بواقع «25-14 و25-24 و30-20»، فيما اكتفى الجزيرة بتسجيل التعادل في الفترة الرابعة 17-17.

وفي ديربي الإمارة الباسمة، فرط البطائح بفرصة تقدمه مع نهاية الفترة الأولى 20-11، بعد أن نجح الشارقة في استعادة اتزانه وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترتين الثانية والثالثة ومن ثم الرابعة «22-19 و26-12 و24-22».

ضرب بني ياس بقوة في لقاء الوصل، بعد أن أحكم لاعبو السماوي قبضتهم على نتائج الربع الأول ومن ثم الثالث والرابع بواقع «24-19 و26-8 و22-18»، وليكتفي الإمبراطور بالتعادل في نتيجة الربع الثاني 16-16.