400 ألف درهم تشعل الإثارة في مضمار الشارقة

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل اليوم، سباق كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 2019-2020 على مضمار الشارقة لونجين للسباق بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2019-2020، بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 85 جواداً، وبمجموع جوائز تبلغ 400 ألف درهم؛ حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات، ويقام السباق بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبرعاية شركة لونجين الراعي الرسمي للموسم والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في الإمارات.

وخصص الشوط الأول «شوط لونجين كونكويست VHP» للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر توليد الإمارات لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط، والشوط الثاني «لا غراند كلاسيكو دي لونجين» للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات بعمر ثلاث سنوات فأكبر لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.

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أما الشوط الثالث «شوط لونجين دولسي فيتا» فخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 سنوات فأكبر للخيول ضمن التصنيف لمسافة 2000 متر، بجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 13 جواداً، فيما يأتي الشوط الرابع «شوط لونجين ريكورد كولكشين» للخيول العربية الأصيلة شوط تكافؤ - المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1000 متر، وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.

ويأتي الشوط الرئيسي وهو الشوط الخامس، شوط كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مقدماً من شركة لونجين، وخصص للخيول المهجنة - شوط تكافؤ - والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فأكبر لمسافة 1700 متر، وجوائزه 200 ألف درهم، بمشاركة 8 جياد.

ويختتم السباق بالشوط السادس «شوط لونجين هايدروكونكويست» المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ - والمصنفة بعمر أربع سنوات توليد الإمارات لمسافة 1700 متر، وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 جواداً.