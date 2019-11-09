شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة غانا والكاميرون من الملعب والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في الجولة القادمة بامم أفريقيا تحت 23 سنة يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بعدما فاز الفراعنة الصغار علي مالي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية سجله مصطفي محمد.
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