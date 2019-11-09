شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة غانا والكاميرون من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي مغادرة استاد القاهرة الدولي، بعد الفوز على مالى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبان، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

وحرص غريب وجهازه المعاون ولاعبي المنتخب على التواجد بملعب للقاهرة بعد نهاية مباراة مصر ومالي لمتابعة مباراة غانا والكاميرون التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في الجولة القادمة بامم أفريقيا تحت 23 سنة يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بعدما فاز الفراعنة الصغار علي مالي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية سجله مصطفي محمد.