شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات محاولات الأهلى لاستعادة 42 مليون جنيه من إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادي الاهلي شهر ديسمبر من أجل الحصول على حكم نهائي في قضية مستحقات رمضان صبحي لاعب الفريق لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي حيث حصل الاهلي على حكم بإلغاء غرامة شركة "مسك" راعي قناة لنادي السابق وبعدما تقدم الراعي بطعن على الحكم في محكمة النقض حصل الاهلي على حكم مؤخراً برفض النقض لكن مسئولو القلعة الحمراء ينتظرون الحصول على حكم نهائي بشأن أحقيتهم في هذا المستحقات وهو ما سيتحدد خلال ديسمبر المقبل وبعدها سيبدأ مسئولو النادي رحلة استرداد المستحقات.

كان النادي الإنجليزي قد قام بتجميد مستحقات الاهلي لديه بعدما وصله حكم من راعي قناة الاهلي السابق بسبب مُطالبتها للقلعة الحمراء بدفع 135 مليون جنيه "غرامة" على خلفية فسخ العقد من طرف النادى الأحمر بشكل مفاجئ.

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وشهدت الفترة الماضية صراع بين الاهلي والراعى السابق قبل أن يحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بإلغاء غرامة الراعي ثم قدّمت الأخيرة طعن على الحكم في محكمة النقض لكن الاهلي حصل على حكم مؤخراً برفض النقض وينتظر الاحمر شهر ديسمبر المقبل للحصول على الحكم النهائي من أجل البدء في استرداد مليوني و500 ألف دولار.

وكان ستوك سيتي قد حصل على خدمات رمضان صبحي من الاهلي مقابل 5 مليون دولار ودفع 2 مليون و500 ألف _ أي 42 مليون جنيه مصري تقريبا_ ورفض تسديد مثلهما ليبقي هذا المبلغ مُجمّداً لدى ستوك سيتي الذى باع رمضان صبحي بعد ذلك لنادي هيدرسيليفد الإنجليزي وقام الأخير بأعارة اللاعب للأهلي منذ يناير الماضي.