«الملك» يبعد أخطر منافسيه ويستريح على القمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أيمن بشير

تربع الملك الشرقاوي على عرش الصدارة في دوري الخليج العربي بعدما حقق انتصاراً مستحقاً على حساب الجزيرة بهدفين نظيفين في استاد محمد بن زايد، وقدم لاعبو الشارقة مستوى مميزاً، ولم يتأثروا بذهاب الصدارة لصالح شباب الأهلي لمدة ساعة عقب فوز الأخير في مباراته لحساب الجولة السابعة.

أبعد الشارقة المستفيد الأكبر من الجولة السابعة بعد خسارة الجزيرة وتعادل العين أحد أخطر منافسيه بعدما وصل الفارق في الصدارة بين «الملك» و«فخر أبوظبي» إلى 8 نقاط.

في المقابل، فشل الجزيرة في تحقيق الفوز والتسجيل للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله مع العين في الجولة الماضية، ليخسر 5 نقاط في جولتين، ويتوقف رصيده عند 11 نقطة ويفقد مميزات المنافسة على اللقب، بعدما رشحه النقاد لذلك عندما كان نجم «الميركاتو الصيفي».

من جهته، أعرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه في الميدان وحسم مباراة القمة لمصلحتهم بهدفين، ورأى أن المنافسة صعبة في الموسم الحالي وبصورة أكبر من الموسم الماضي، بسبب عودة معظم الأندية لمستواها المعروف.

وقال العنبري: المنافسة صعبة في الموسم الحالي قياساً بالموسم الماضي، وذلك بعد أن عادت العديد من الأندية إلى تقديم مستويات لافتة، وسعيد بالفوز على الجزيرة، وأطالب اللاعبين بالاستمرار في تقديم العروض الجيدة ومواصلة الانتصارات.

وأضاف: لا نعير اهتماماً بنتائج الفرق المنافسة على اللقب، ولا يهمنا أن العين قد تعثر في مباراته أمام بني ياس وحقق التعادل، الأهم هو تحقيق فريقنا الفوز ومواصلة الصدارة.

وعن صدارة شباب الأهلي لمدة ساعة بعد فوزه على الظفرة، أوضح: اعتاد اللاعبون على خوض المباريات تحت الضغوط خاصة منذ مباراة حتا، وقدم اللاعبون المستوى المأمول وخرجوا بالنتيجة المرجوة.

ومن جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن الوقوع في المحظور وارتكاب الأخطاء أمام فريق بحجم الشارقة كلف الفريق نقاط المباراة.

وأكمل: كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني ولم نكن بنفس المستوى في الحصة الأولى، وارتكبنا العديد من الأخطاء التي منحت الشارقة نقاط المباراة.

وعن مشاركة مسلم فايز في مركز الظهير الأيسر وغياب محمد العطاس، قال: محمد العطاس تعرض لوعكة صحية ولم يتدرب مع الفريق في الحصة الختامية، لذلك فضلنا الدفع بمسلم فايز الذي ليس بغريب عن هذا المركز وسبق له المشاركة فيه وقدم مردوداً جيداً، قبل أن يتم استبداله ودخول دي سوزا الذي يجيد تعزيز النواحي الهجومية والمشاركة في صناعة الهجمات.

وأشار كايزر إلى أن الجزيرة قدم مستوى مميزاً خلال المباراتين السابقين آخرها أمام العين في القمة التي انتهت بالتعادل السلبي، موضحاً أن الهدف الأول لمصلحة الشارقة خلط أوراق الجزيرة في المباراة ومنح الأفضلية للضيوف، مضيفاً: اللعب كفريق واحد أهم ما يميز الجزيرة، ولكن للأسف لم نظهر بهذا المستوى في معظم فترات اللقاء.

وشدد على أن الجزيرة يركز على تقديم أفضل المستويات وتحسين الأداء من مباراة لأخرى دون النظر إلى حسابات المنافسة على اللقب، وأردف: نركز فقط على تقديم أفضل المستويات وتحسين الأداء، ولا يمكن الحديث عن المنافسة على اللقب في هذا التوقيت المبكر من الموسم، لأن الأمور ما زالت متاحة أمام الجميع، وتنتظرنا مباريات أقل في المستوى يمكن تحقيق الفوز فيها».

وأشار كايزر إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد تغييراً ملحوظاً على التشكيل الذي سيدفع به في المباريات خاصة في ظل غياب الدوليين، وأكمل: انضم 7 لاعبين من الجزيرة إلى المنتخب الأول ولاعب واحد إلى الأولمبي، ونتمنى التوفيق لهم في تمثيل المنتخب بأفضل تشريف، وسننتظر عودتهم لاستئناف منافسات الدوري، حيث لن تشهد الفترة المقبلة خضوع لاعبين جدد للتجربة أو تغييرات سوف تطرأ على التشكيلة التي ندفع بها.

أما علي مبخوت مهاجم الجزيرة فاعتبر إن الدوري لم ينته بالنسبة ل «فخر أبوظبي»، فالبطولة لم يمض منها سوى 7 جولات فقط.

وقال مبخوت: بالتأكيد لم نخرج من المنافسة، فالدوري طويل ونحن الآن في المرحلة السابعة، ورغم فارق النقاط ال8 مع الصدارة إلا أننا سنعمل على التعويض في المباريات المقبلة ونتعلم من كل الأخطاء التي وقعنا فيها.

واعتبر مبخوت أن الجزيرة غير محظوظ فهو يؤدي ويقدم مباريات جميلة، ولكن لا يحالفه التوفيق، فالفريق يملك حلول الوصول إلى المرمى، ولكنه لا يسجل، وهذا يحتاج إلى إصلاح.

وأكد مبخوت «نحن لا نشكك في مقدراتنا، ولن نستسلم لأن بالنا طويل، وعندنا صبر ويقين بأننا نستطيع أن نعوض في المستقبل».