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فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة التاسعة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

وشهدت  هذه الجولة فوز كلا من ، سبورتنج على  المقاولون  3/0 و الأهلى على الزهور  3/0 وهليوبوليس على  الطيران 3/2 و  الشمس  على أصحاب الجياد و الصيد على  سموحة 3/1 و الزمالك على الجزيرة  3/0  .

 

و تشهد الجولة العاشرة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و الجزيرة مع الصيد و سموحة مع أصحاب الجياد و الشمس مع هليوبوليس و الطيران مع الزهور و الأهلى مع المقاولون .

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