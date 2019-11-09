شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، سبورتنج على المقاولون 3/0 و الأهلى على الزهور 3/0 وهليوبوليس على الطيران 3/2 و الشمس على أصحاب الجياد و الصيد على سموحة 3/1 و الزمالك على الجزيرة 3/0 .
و تشهد الجولة العاشرة مواجهات بين كلا من ، الزمالك مع سبورتنج و الجزيرة مع الصيد و سموحة مع أصحاب الجياد و الشمس مع هليوبوليس و الطيران مع الزهور و الأهلى مع المقاولون .
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