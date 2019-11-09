كأس أمم إفريقيا تحت23عاما .. مصر تخطف فوزاً ثمينًا على حساب مالي .. وغانا تتعادل مع الكاميرون

تغلب منتخب مصر الأولمبى على منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.

خطف منتخب غانا الأولمبى، تعادلا مثيرا من نظيره منتخب الكاميرون، بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

بهذه النتيجة، حصل منتخبى الكاميرون وغانا نقطة، خلف منتخبنا الوطنى، الذى يتصدر المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الثمين على منتخب مالى، بنتيجة 1 – 0، سجله المهاجم مصطفى محمد.

قع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

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