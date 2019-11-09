الكويت تعلن تشكيلتها لمباراتي تايوان ونيبال









اسماء السيد - اختار الجهاز الفني لمنتخب الكويت في كرة القدم بقيادة المدرب ثامر عناد 27 لاعباً للمباراتين أمام تايوان ونيبال ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويلتقي "الازرق" مع تايوان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على أرضه قبل ان يواجه نيبال خارجها في 19 منه.

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وتحتل الكويت المركز الثالث في المجموعة بأربع نقاط من 3 مباريات خلف الاْردن الثاني (7 من 3) وأستراليا المتصدرة (9 من 3) وأمام نيبال (3 من 4) وتايوان (صفر من 3).

وكان منتخب الكويت خاض مباراة ودية على أرضه في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي تعادل فيها مع نظيره التركمانستاني 1-1.

وهنا التشكيلة: سليمان عبدالغفور، حميد القلاف وحسين كنكوني للمرمى، فهد حمود، فهد الهاجري، حمد حربي، خالد ابراهيم، شريدة الشريدة، عامر المعتوق، ضاري سعيد، سلطان صلبوخ، سامي الصانع وطلال فاضل للدفاع، بدر المطوع، فهد الانصاري، احمد الظفيري، رضا هاني، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، عبدالله البريكي، فيصل زايد، مبارك الفنيني وعمر الحبيتر للوسط، فيصل عجب، احمد الزنكي، يوسف ناصر وشبيب الخالدي للهجوم.