فوز صعب لمصر على مالي في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عاما







اسماء السيد - اقتنص منتخب مصر فوزا صعبا من نظيره المالي بهدف نظيف الجمعة فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020. وسجل مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية مستغلا عرضية احمد ابو الفتوح ليحولها على يسار يوسف كويتا حارس مالي (29). وعقب الهدف المصري حاول لاعبو مالي العودة فى النتيجة لكن المنتخب المصري تميز بصلابة دفاعية حالت دون الوصول الى مرمى محمد صبحي. وضغط منتخب مالي مع بداية الشوط الثاني سعيا لادارك التعادل وسط تراجع دفاعي غير مبرر من جانب الفراعنة وأنقذ محمد صبحي مرماه من هدف مؤكد بتصديه لرأسية علي مالي لترتد الكرة الى ابراهيما كونيا يسددها ترتطم بالقائم الايمن (48). Advertisements وحاول المنتخب المالي مجددا لكن الدفاع المصري وقف بالمرصاد. ملخص المباراة:

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