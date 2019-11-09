شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 شهدت العديد من الاحداث والهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

هل يدعم الأهلى القائمة الأفريقية قبل مواجهة النجم الساحلى؟

يترقب الجميع فى النادى الأهلى المواجهة المهمة والقوية التى ستجمع الأهلى بالنجم الساحلى التونسى يوم 29 نوفمبر الجارى فى انطلاق دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا باستاد رادس، خاصة أن المباراة تجمع بين أفضل فريقين فى المجموعة الثانية التى تضم أيضاً الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى. الأهلى يستعد لمواجهة بطل تونس فى رادس بقائمة أفريقية تضم 26 لاعباً هم : محمد الشناوى - شريف اكرامى - على لطفى - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هانى - أحمد فتحى - أيمن اشرف - محمود متولي– على معلول - محمود وحيد – عمرو السوليه– حمدي فتحي -أليو ديانج– حسام عاشور- صالح جمعة – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حسين الشحات – رمضان صبحي – جيرالدو – جونيور أجايي – مروان محسن -وليد أزارو وصلاح محسن.

طبيب الأهلي يتواصل مع حسين الشحات بعد إصابته فى المنتخب

تواصل الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الاهلي ، مع حسين الشحات لاعب الفريق بعد إصابة الأخير فى ودية المنتخب الوطنى أمس، الخميس، أمام ليبيريا والتى انتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف. وخرج حسين الشحات من مباراة الأمس بعد إصابته فى العضلة الأمامية لكنها ليست قوية كما أعلن الجهاز الطبى للمنتخب الوطني الأول. وأجرى طبيب الأهلي اتصالاً بحسين الشحات وكذلك بطبيب المنتخب من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب بعدما أجرى الشحات أشعة أثبتت إصابته بكدمة فى العضلة الأمامية.

تعرف على موعد انضمام أجايى وأزارو لتدريبات الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موعد انتظام أزارو واجايي في التدريبات، مؤكداً أنه تحدد يوم 12 نوفمبر الجارى موعدًا لانتظام الثنائى فى المران. وقل عبد الحفيظ، إن أزارو وأجايى لن يشاركا فى مران الاهلي الاثنين المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، وتم التنسيق معهما على التواجد في التدريبات الثلاثاء. Advertisements

فايلر يعود إلى القاهرة الأحد بعد انتهاء "رحلة سويسرا"

يعود رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي ، إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد قادماً من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول فى الإمارات. ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، بلقاء النجم الساحلي التونسى المقرر له 29 نوفمبر الجارى.

الأهلى يتلقى خطاباً رسمياً بإقامة مباراة النجم الساحلى على ملعب رادس

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن النادى تلقى خطاباً رسمياً من النجم الساحلى التونسى أكد خلاله أن مباراة الفريقين ستُقام على ملعب رادس بتونس، فى افتتاح مشوار الأهلى بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الجارى. وأوضح عب الحفيظ أن النادى التونسى أخطر الأهلى مؤخراً بموعد ومكان اللقاء الذى يأتى ضمن انطلاق منافسات دور المجموعات بدورى الأبطال، مُشيراً إلى أنه تم إبلاغ الأهلى بشكل رسمى بملعب المباراة . ورغم أن النجم الساحلى يلعب مبارياته بمدينة سوسة إلا أن وجود إصلاحات فى ملعبه جعله يختار ملعب رادس لمواجهة الأهلى عليه بعد 21 يوماً.

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