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نتائج الجولة الـ 11 بدورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت هذه الجولة فوز  كلا من ،  الزمالك على الجزيرة 38 /32  و سموحة على  الزهور  28 /25  و  محافظة الفيوم على أصحاب الجياد  28 /27   و البنك الأهلى على  الحوار و سبورتنج على جزيرة الورد 32/26   و الأهلى على  طلائع الجيش 24 /18  .

 

فيما تشهد الجولة الـ 12 لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة والجزيرة مع اصحاب الجياد و الزهور مع البنك الأهلى و محافظة الفيوم مع سبورتنج و الحوار مع 6 أكتوبر و جزيرة الورد مع الأهلى و حدائق الأهرام مع المعادى و طلائع الجيش مع الطيران و هليوبوليس مع الأوليمبى .

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