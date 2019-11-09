شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الـ 11 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على الجزيرة 38 /32 و سموحة على الزهور 28 /25 و محافظة الفيوم على أصحاب الجياد 28 /27 و البنك الأهلى على الحوار و سبورتنج على جزيرة الورد 32/26 و الأهلى على طلائع الجيش 24 /18 .

فيما تشهد الجولة الـ 12 لقاءات بين كلا من ، الزمالك مع سموحة والجزيرة مع اصحاب الجياد و الزهور مع البنك الأهلى و محافظة الفيوم مع سبورتنج و الحوار مع 6 أكتوبر و جزيرة الورد مع الأهلى و حدائق الأهرام مع المعادى و طلائع الجيش مع الطيران و هليوبوليس مع الأوليمبى .