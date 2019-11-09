اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها رفض رحيل التونسى حمدى النقاز بجانب أزمة مدربى قطاع الناشئين بالنادى.

الزمالك يرفض عروض رحيل النقاز بسبب القائمة الأفريقية

يتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفض عروض رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بسبب قائمة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا حيث لن يتمكن الأبيض من تعويض ظهيره الدولى حال الموافقة على العروض المقدمة إليه.

وصرح النقاز مؤخراً إنه يمتلك عددا من العروض وسيقوم بمناقشتها خلال الفترة القادمة مع إدارة الزمالك للوصول إلى الأفضل ولكن الاتجاه هو استمرار الظهير الدولى وبحث أية عروض خاصة به فى نهاية الموسم الحالى.

حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك

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كشف أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى السابق لفريق جولدى ونجم الزمالك الأسبق، حقيقة الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انضمامه للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الزمالك فى أعقاب استقالته من تدريب جولدى فى الساعات الماضية.