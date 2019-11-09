اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 8 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها رفض رحيل التونسى حمدى النقاز بجانب أزمة مدربى قطاع الناشئين بالنادى.
الزمالك يرفض عروض رحيل النقاز بسبب القائمة الأفريقية
يتجه مجلس إدارة الزمالك إلى رفض عروض رحيل التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك بسبب قائمة الفريق فى دورى أبطال إفريقيا حيث لن يتمكن الأبيض من تعويض ظهيره الدولى حال الموافقة على العروض المقدمة إليه.
وصرح النقاز مؤخراً إنه يمتلك عددا من العروض وسيقوم بمناقشتها خلال الفترة القادمة مع إدارة الزمالك للوصول إلى الأفضل ولكن الاتجاه هو استمرار الظهير الدولى وبحث أية عروض خاصة به فى نهاية الموسم الحالى.
حقيقة انضمام أحمد عيد عبد الملك لجهاز الزمالك
كشف أحمد عيد عبد الملك المدير الفنى السابق لفريق جولدى ونجم الزمالك الأسبق، حقيقة الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انضمامه للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الزمالك فى أعقاب استقالته من تدريب جولدى فى الساعات الماضية.
وأوضح عبد الملك أنه لم ينضم لجهاز الزمالك كما أثير في الآونة الأخيرة، ورحل عن تدريب جولدي لأسباب خاصة ولم يتلق عروضا في الفترة الحالية، مضيفاً
علق مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، على الأنباء المترددة بشأن وقوع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين بالقعلة البيضاء قائلاً: "هنتخانق إزاى؟.. ما حدث لم يكن خناقة كل ما الأمر أنه نقاش بشأن العمل بعد مباراة وإذا كنا نريد أن نطلق عليه شىء فهو لا يرتقى سوى لمشادة ولو وصفنا الأمر كما يُقال كرويًا شدة ملعب لصالح العمل ولم يحدث شىء".
وتابع مدحت عبد الهادى لـ"الخليج 365" إنه لم تقع "خناقة" بين مدربى قطاع الناشئين مثلما يتم التداول فى الساعات الأخيرة بعدما انتشرت أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.
مجلس الزمالك يُحقق فى أزمة مدربى قطاع الناشئين بالنادى
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