شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يشيد بحفل افتتاح امم افريقيا ويوجه الشكر لبريزنتيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر للدولة المصرية علي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة حيث اثني مسئولو الكاف علي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي والعاملين بالشركة علي حفل الافتتاح الرائع الذي لا يقل عن حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للكبار.

كما وجه مسئولو الكاف الشكر لبريزنتيشن علي حسن التنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية والأماكن المخصصة للحضور.

إشادات واسعة بحفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع المتابعين له سواء من الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي فيفا، بعدما شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة ،فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة العاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول واعجاب الجميع.

ونظمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل الافتتاح بالتعاون مع شركة بروموفيجن ،وظهر الانسجام والتعاون الواضح بين ادارة الجانبين.

ويترأس شركة بروموفيجن محمد يحيي لطفي، ويتولي يوسف مرزوق منصب المدير العام للشركة، وعهد ابو الاسعاد عضو مجلس الإدارة، والذين كان لهم دور واضح في نجاح الحفل بالتنسيق مع مديري ادارة العمليات في شركة بريزنتيشن ا حمد عباده و احمد رفاعي.

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واعادت مصر من جديد للاذهان بعد نجاح افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب، نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة امم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، وبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.إشادات واسعة بحفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع المتابعين له سواء من الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي فيفا، بعدما شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة ،فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة العاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول واعجاب الجميع.

ونظمت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي حفل الافتتاح بالتعاون مع شركة بروموفيجن ،وظهر الانسجام والتعاون الواضح بين ادارة الجانبين.

ويترأس شركة بروموفيجن محمد يحيي لطفي، ويتولي يوسف مرزوق منصب المدير العام للشركة، وعهد ابو الاسعاد عضو مجلس الإدارة، والذين كان لهم دور واضح في نجاح الحفل بالتنسيق مع مديري ادارة العمليات في شركة بريزنتيشن محمد رفاعي ومحمد عبادة.

واعادت مصر من جديد للاذهان بعد نجاح افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب، نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة امم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، وبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.