7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، رسميا .. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف
رسميا .. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف
كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الاوليمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع العاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.
منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور
تغلب منتخب مصر الأولمبى على نظيره مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
مصطفى محمد أفضل لاعب في مباراة مصر ومالى
منحت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبي جائزة افضل لاعب في مباراة مصر ومالي التي أقيمت اليوم في افتتاح البطولة ، والتي انتهت بفوز المنتخب الأولمبي بهدف نظيف.
مصطفى محمد: حققنا الفوز على منافس قوى و القادم أفضل
شوقى غريب: الفوز مهم فى الافتتاحيات والشد العصبى سبب إصابات اللاعبين
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن مباراة مالي كانت في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة صعبة للغاية، ولكن الفوز في البدايات يكون مهم للغاية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفراعنة عكف على دراسة الخصم بشكل جيد، مشيرا إلى أن هذا الجيل حصل على ثالث العالم عام 2015، ولذلك كان يعلم أن مواجهتهم لن تكون سهلة.
رمضان صبحي : أداء المنتخب الأولمبي سيرتفع مع المباريات المقبلة
ابدى رمضان صبحي كابتن المنتخب الأولمبي رضاه التام عن نتيجة مباراة مصر ومالي التي أقيمت اليوم في افتتاح بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام ، والتي انتهت بفوز منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة الافتتاحية للبطولة.
الكاف يشيد بحفل افتتاح امم افريقيا ويوجه الشكر لبريزنتيشن
وجه مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشكر للدولة المصرية علي حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة حيث اثني مسئولو الكاف علي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي والعاملين بالشركة علي حفل الافتتاح الرائع الذي لا يقل عن حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للكبار.
موعد مباراة مصر القادمة فى أمم افريقيا تحت 23 سنة بعد الفوز على مالى
يلتقى منتخب مصر الأولمبى فى المباراة القادمة مع منتخب غانا، يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.
صور.. مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لافتتاح أمم افريقيا للشباب
لاعبو المنتخب الاولمبي يدعمون طاهر محمد طاهر فى الاحتفال بهدف مصطفى محمد
احتفل لاعبو المنتخب الاولمبى عقب هدف مصطفى محمد فى مرمى مالى على طريقة زميلهم طاهر محمد طاهر الذى تم استبعاده من قائمة المنتخب الاولمبي بسبب الاصابة بتمزق فى العضلة الضامة .
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