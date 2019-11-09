7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 فى مقدمتها ، رسميا .. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

رسميا .. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

كشف معتمد جمال المدرب العام للمنتخب المصري الاوليمبي، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر صانع العاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

تغلب منتخب مصر الأولمبى على نظيره مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

مصطفى محمد أفضل لاعب في مباراة مصر ومالى

منحت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام ، مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبي جائزة افضل لاعب في مباراة مصر ومالي التي أقيمت اليوم في افتتاح البطولة ، والتي انتهت بفوز المنتخب الأولمبي بهدف نظيف.

مصطفى محمد: حققنا الفوز على منافس قوى و القادم أفضل

قال مصطفى محمد مهاجم المنتخب الاولمبى والمتوج بلقب أفضل لاعب في مباراة مصر أمام مالي، مؤكدا أنها كانت مواجهة صعبة للغاية كونها أفتتاح البطولة الأفريقية .

شوقى غريب: الفوز مهم فى الافتتاحيات والشد العصبى سبب إصابات اللاعبين

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن مباراة مالي كانت في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة صعبة للغاية، ولكن الفوز في البدايات يكون مهم للغاية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفراعنة عكف على دراسة الخصم بشكل جيد، مشيرا إلى أن هذا الجيل حصل على ثالث العالم عام 2015، ولذلك كان يعلم أن مواجهتهم لن تكون سهلة.