شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار الجولة الأولى بالدور النهائى لدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 /2020 .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على هليوبوليس 3/1 وسموحة على سبورتنج 3/0 و الزمالك على القناة 3/0 و الأهلى على طنطا 3/0 و الاتحاد السكندرى على الطيران 3/1 .

فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين القادم بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع بتروجت و الشمس مع الاتحاد السكندرى و الطيران مع الأهلى و طنطا مع الزمالك و القناة مع سموحة و سبورتنج مع هليوبوليس .