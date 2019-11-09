شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى أولى جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
فيما تقام الجولة الثانية يوم الاثنين القادم بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع بتروجت و الشمس مع الاتحاد السكندرى و الطيران مع الأهلى و طنطا مع الزمالك و القناة مع سموحة و سبورتنج مع هليوبوليس .
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