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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضي منصور : الزمالك و الأهلي قيمة أكبر بكثير من أى فتنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد احمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بصورة رمضان صبحي لاعب الأهلي ومصطفى محمد لاعب الزمالك، في مباراة اليوم بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب مالي، في افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام ، والتي انتهت بفوز مصر بهدف أحرزه مصطفي محمد.
ونشر احمد مرتضي صورة الثنائي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " وكتب عليها : اهم صور المباراة الزمالك و الأهلي قيمة اكبر بكثير من أي فتنه أو تعصب عفواً انهم مصر بكل القيم النبيلة ليكن مصطفى محمد و رمضان صبحي قدوه لجيل ينبذ التعصب والجهل.
وحقق المنتخب الأولمبي الفوز الأول في البطولة علي حساب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد في الدقيقة 30 من عمر المباراة التي أقيمت اليوم علي استاد القاهرة ، ويتاهل اول 3 منتخبات في البطولة الي أولمبياد طوكيو 2020.
احمد مرتضي
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