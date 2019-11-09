شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور تحكيمي جيد للرواندي "جورج" فى افتتاح امم افريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – منتخب مصر الأولمبي X منتخب مالي افتتاح أمم افريقيا 23 سنه 2019

الملعب – ستاد القاهرة

النتيجة – فوز مصربهدف نظيف

الحكم –البوراندى- جورج جاتوجاتو

المساعد الاول- البوركينى - حبيب سانو

المساعد الثاني- النيجيرى- عبد العزيز سالي

الحكم الرابع- الرواندية - ساليما موكانساجا

تقييم اداء الحكم - اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية وقوة التحمل ساعدته في التحرك بشكل جيد اغلب فترات المباراة وبذل جهدا بدنيا كبيرا لإيجاد زاوية رؤية مناسبة تابع من خلالها الهجمات المرتدة السريعة ومنحته السيطرة على مجريات المباراة ولكنه افتقد لخبرة وثقافة توزيع الجهد البدني خلال فعاليات اللقاء

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الشخصية والسيطرة

ظهر الحكم بشخصية هادئة ولم يسمح بالاعتراضات منذ البداية وحافظ على هدوئه وثباتة الانفعالي طوال المباراة وكان هناك قناعة بأغلب بقراراته الفنية وسمح بالالتحام والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.





تطبيق القانون ( 28 مخالفة – وانذارين)

أعلن الحكم البوراندى عن 28 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد وسمح باستمرار في الاخطاء الوهمية ولكنه كان دائما موجود في قلب الحدث رغم نقص خبرته الدولية في أدارة مثل هذه المباريات.

اشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة فى مناسبتين الاولى من نصيب لاعب الفريق الضيف بوباكار في الدقيقة 34 بينما كانت البطاقة الثانية للاعب الفراعنة عمار حمدى في الدقيقة 83 من عمر اللقاء .

المساعدان

تمتع الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحوا باستمرار فى العديد من الهجمات المؤثرة بشكل جيد وأشاروا على 4 حالات تسلل فى توقيت مناسب و تعاونوا مع الحكم فى الاخطاء القريبة طبقا للقانون .

الحكم الرابع

أدت مهمته بشكل جيد وتعاملت مع الاجهزة الفنية بهدوء وتعاونت مع الحكم من خارج المستطيل الاخضر في أدارة اللقاء طبقا للقانون.



