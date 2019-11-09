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صلاح محسن: حققنا فوز صعب على منتخب عنيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نجح المنتخب الأولمبى في تحقيق الفوز علي منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .

 

قال محسن في تصريحات تلفزيوينة لقناة تايم سبورت إن اللاعبين كانوا رجالا طوال المباراة، مشددا على أن الجميع يلعب لمصلحة الفريق وليس لمصلحة نفسه، وكلنا يد واحدة من أجل تحقيق لقب البطولة.

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شدد على أن زميله اليود يانج الذي يلعب في صفوف مالي لاعب قوي ويملك إمكانيات عالية، ولكن صداقتهما بحكم تواجدهما في الأهلي لم تؤثر على سير المباراة داخل الملعب.

 

 

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