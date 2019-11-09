شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: حققنا فوز صعب على منتخب عنيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محسن في تصريحات تلفزيوينة لقناة تايم سبورت إن اللاعبين كانوا رجالا طوال المباراة، مشددا على أن الجميع يلعب لمصلحة الفريق وليس لمصلحة نفسه، وكلنا يد واحدة من أجل تحقيق لقب البطولة.
شدد على أن زميله اليود يانج الذي يلعب في صفوف مالي لاعب قوي ويملك إمكانيات عالية، ولكن صداقتهما بحكم تواجدهما في الأهلي لم تؤثر على سير المباراة داخل الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح محسن: حققنا فوز صعب على منتخب عنيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.