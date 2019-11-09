شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المنتخب الاولمبي أكمل فرحة افتتاح امم افريقيا.. وبريزنتيشن عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اثني عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة علي فوز منتخب مصر الأولمبي علي مالي في ضربة البداية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة واكمل فرحة الافتتاح العالمي للبطولة المسؤولة عنه شركة بريزنتيشن وان البطولة قدمت صورة رائعة عن مصر.

كما توجه مسئولو اتحاد الكرة واعضاء المجلس بالشكر لبريزنتيشن علي المجهودات التي قام بها العاملين بها طوال ال24 ساعة علي مدار اليوم.

كما وجه مسئولو الكاف الشكر لبريزنتيشن علي حسن التنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية والأماكن المخصصة للحضور.

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ونال حفل الافتتاح اعجاب جميع المتابعين له سواء من الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي فيفا، بعدما شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة ،فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة العاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول واعجاب الجميع.

واعادت مصر من جديد للاذهان بعد نجاح افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب، نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة امم افريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، ،حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ سنة في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، وبدأ مواجهاته أمام مالي اليوم، ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.إشادات واسعة بحفل افتتاح بطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.