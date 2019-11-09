الخطيب يطير إلى فرنسا 10 نوفمبر في رحلة علاجية 7 أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للعاصمة الفرنسية باريس بعد غد ، الأحد، من أجل عرض نتيجة الأشعات التى أجراها مؤخراً على أحد الأطباء الكبار على مستوى العالم، والذى جاء ترشيحه من قبل أحد أصدقائه المقربين ويمكث الخطيب فى باريس لمدة أسبوع قبل أن يعود قبل موعد الجمعية العمومية العادية.

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