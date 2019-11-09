شكرا لقرائتكم خبر عن هدف مصطفى محمد فى مباراة مصر و مالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المنتخب الأولمبى في تحقيق الفوز علي منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .
وبتلك النتيجة يحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط وذلك انتظاراً لمواجهة الكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة من مساء اليوم لتحديد الترتيب النهائى للمجموعة بعد أول جولة.
ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
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