رياضة | الزمالك يبحث عن مخرج لأزمة الاستبدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبحث عن مخرج لأزمة الاستبدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن مخرج لازمة الاستبدال الخاصة بقيد اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يحق للفريق الابيض قيد لاعب واحد فقط في ظل استبدال ٤ لاعبين قبل انطلاق الموسم.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هتاك اتجاة لطلب فتح باب الاستبدال بدون التقيد بعدد محدد، نظرا لاحتياج الاندية قيد اكثر من لاعب بسبب المشاركة في أكثر من بطولة، او تعرض احد اللاعبين للإصابة

وأضاف :هذا حق مشروع للجميع ان يكون باب الاستبدال مفتوح أمام جميع الاندية، نشارك في أكثر من بطولة وسيكون هناك ضغط كبير في السفر إلى البلاد الإفريقية ثم المشاركة محليا

وتابع : هناك أكثر من ناد آخر يسعى إلى فتح باب الاستبدال بشكل كامل، الزمالك ليس المتضرر الوحيد من هذه اللائحة، لا نريد اكثر من حقنا وفتح باب الاستبدال حق مشروع من اجل مواصلة الاندية في البطولات المحلية والافريقية.

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يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد اعلن في وقت سابق عن أحقية كل فريق بعمل خمسة استبدالات، حيث قام الزمالك باستبدال أربعة لاعبين في قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويستأنف غدا السبت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادي، بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي بهدفين نظيفين في المواجهة الودية التي جمعتهم ضمن الاستعدادات الحالية بفترة التوقف الدولي.

وقد حدد حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٥ نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الزمالك وانبي في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ على ملعب ستاد السلام.

وقد تقرر أيضا إقامة مباراة الزمالك و مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.