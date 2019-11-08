رياضة | قبل ساعات من نهائي الحلم.. تعرف على نتائج الهلال وأوراوا في الفترة الآخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من نهائي الحلم.. تعرف على نتائج الهلال وأوراوا في الفترة الآخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية بين فريق الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، غدا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير مستوي الفريقين في الفترة الأخيرة:-

نتائج فريق الهلال السعودي



وذلك عقب تلقيه سلسلة من الخسائر متتالية، والتي بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي من إجمالي مجموع مبارتي الذهاب والإياب، ثم تلقيه هزيمة قاسية أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يسقك في فخ التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة، ليعود الزعيم لصحوته مجددا؛ بتحقيقه فوزا ثمينا أمام ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة، والتي تأهل على آثرها إلى دور ال23 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة.

وعاد الزعيم لصحوته مجددا؛ بتحقيقه فوزا ثمينا أمام ضيفه عرعر؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة، والتي تأهل على آثرها إلى دور ال23 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

نتائج فريق أوراوا ريد الياباني