رياضة | أبرز المحترفين في صفوف الهلال وأوراوا قبل نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز المحترفين في صفوف الهلال وأوراوا قبل نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الهلال السعودي علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دروي أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب جامعة الملك سعود الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ويدير المباراة بين نادي الهلال السعودي ونظيره نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني طاقم تحكيم عراقي بقيادة الحكم علي صباح عداي ويساعده مساعد حكم حيدر عبد الحسن العبيدي، ومساعد حكم ثاني امير داوود حسين بالإضافة للحكم الرابع واثق مدلل السويدي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة أبرز المحترفين ضمن صفوف نادي الهلال السعودي و نظيره فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني قبل مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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تعرف على محترفي نادي الهلال السعودي

يعتمد نادي الهلال السعودي هذا الموسم علي 5 محترفين أجانب وهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي يحتل صدارة ترتيب هدافي بطولة دروي أبطال آسيا هذا الموسم برصيد 10 أهداف و اللاعب الدولي الإيطالي السابق سیباستیان جيوفينكو الذي سجل مع الهلال هدفين هذا الموسم في البطولة الآسيوية بالإضافة إلي اندري كاريلو الذي استطاع تسجيل هدف واحد فقط في البطولة هذا الموسم مثل المهاجم كارلوس إدواردو والمدافع يونج سون هو.

تعرف علي أبرز لاعبي نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني

ويمتلك نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني العديد من اللاعبين الجديدين أبرزهم الثلاثي البرازيلي المحترف ضمن صفوف الفريق الياباني وهم إويرتون دا سيلفا، ماوريسيو انتونيو، فابريسيو بالإضافة إلي هداف الفريق شينزو كوروكي الذي يمتلك 8 أهداف في بطولة دروي أبطال آسيا هذا الموسم و يحتل المركز الثالث في جدول هدافي البطولة الآسيوية و كينيو سوجيموتو الذي يمتلك هدفا وحيدا في البطولة.