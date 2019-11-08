رياضة | أخبار الأهلي اليوم الجمعة اليوم 8 نوفمبر: تحرك مفاجئ لضم رمضان صبحي.. وطواريء في الأهلي بسبب فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الجمعة اليوم 8 نوفمبر: تحرك مفاجئ لضم رمضان صبحي.. وطواريء في الأهلي بسبب فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 8-11-2019 الكثير من الأخبار والأحداث الخاصة بفريق الكرة الأول للنادي الأهلي، ومجلس الإدارة.

ونستعرض أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموفق 8-11-2019 :-

أخبار الأهلي اليوم

تفاصيل اجتماع لجنة الكرة

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وذلك للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

جاء في الاجتماع أيضًا مناقشة واعتماد التقرير الخاص بقطاع الكرة والمقرر عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوي المحدد له يومي 22 ، 23 نوفمبر الجاري وذلك في ضوء الخطة التى وضعتها اللجنة لتطوير القطاع وتدعيمه في بداية الموسم.

كما ناقشت اللجنة مع الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين التقرير ربع السنوي عن سير العمل في القطاع ، على أن يتم استكماله فى الجلسة القادمة . وطرحت لجنة التخطيط التعاقد مع إحدى المؤسسات المتخصصة فى مجالي الطب النفسي والتغذية لقطاع الناشئين والأكاديمية.. شهد الإجتماع أيضًا الأطمئنان على خطة العمل بالنسبة لفريق الشباب والأكاديمية من خلال عدة تقارير فنية وإدارية.

وطلبت اللجنة من الكابتن خالد بيبو مدير عام الأكاديمية تقديم اقتراحاته الخاصة بالتعديلات في لائحة الأكاديمية، على أن يتم مناقشتها فى الاجتماع المقبل.

فايلر يعود للقاهرة الأحد ويقود التدريبات الاثنين

يعود رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة بعد غدٍ الأحد قادما من سويسرا بعد الحصول على إجازة سريعة عقب انتهاء معسكر الفريق أمس الأول في الإمارات.

ويقود فايلر تدريبات الأهلي الاثنين المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا بلقاء النجم الساحلي التونسي المقرر له يوم 29 نوفمبر الجاري.

يذكر أن فايلر غادر إلى سويسرا أمس الخميس بعد ترتيب الأمر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق خاصة وانه لم يحصل على إجازة منذ توليه المهمة رسميًا نظرا لارتباطات الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي .

عبد الحفيظ: مواجهة النجم الساحلي على ستاد "رادس"

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الاهلي والنجم الساحلي التونسي ستقام على ملعب رادس بتونس في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 29نومفبر الجاري ،مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الأهلي بشكل رسمي بملعب المباراة .

Advertisements

و يفتتح الأهلي مشواره بدوري المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي ، حيث يتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني و بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى، ثم يواجه الهلال السوداني في الجولة الثانية ويختتم مباريات الدور الأول من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

أخبار الأهلي اليوم

الأهلي يكشف موعد انضمام أجاي وأزارو للتدريبات الجماعية

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد انتظام ازارو واجايي في التدريبات مؤكدا أنه تحدد يوم 12 نوفمبر الجاري موعدًا لانتظام الثنائي في المران.

الأهلي يطمئن على حسين الشحات

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بحسين الشحات لاعب الفريق المتواجد ضمن معسكر المنتخب الوطني الأول من أجل الاطمئنان على حالته بعد إصابته أمس في مباراة ليبيريا الودية التي حسمها منتخبنا الوطني بهدف نظيف.

وحرص خالد محمود طبيب الفريق على التواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على إصابته بعد أن أجرى اللاعب أشعة أثبتت إصابته بكدمة في العضلة الأمامية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قد أكد أمس أن حالة حسين الشحات مطمئنة وأنه سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مع المنتخب من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في الكاميرون 2021.

أخبار الأهلي اليوم

الأهلي يتحرك لضم رمضان صبحي نهائيًا

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، سرعة إنهاء صفقة ضم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار حاليا للأهلي بشكل نهائي.

وحدد النادي الأهلي بشكل نهائي قيمة التعاقد مع رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

طوارئ في الأهلي بسبب فايلر