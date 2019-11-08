رياضة | تقرير إسباني: خط وسط ريال مدريد لا يقهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير إسباني: خط وسط ريال مدريد لا يقهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة بخط وسط نادي ريال مدريد الإسباني ووصفته بالذي لا يقهر بعد الآداء المميز الذي ظهر عليه في المبارة السابقة أمام جلطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة:"‏ يتم بناء مدريد المستقبل على واحدة من أكثر الركائز التي أثارت الماضي المجيد و الأبطال الثلاث المتتالية عندما سيطر عليها الفريق بوسط مكون من مودريتش، كاسيميرو، كروس والان زيدان يُعيد الوسط للمشهد مع ثلاثية كروس كاسيميرو وفيدي، ‏الأرقام والأداء تدعم الالتزام تجاه الثلاثي الجديد. زيدان أشرك هذا الثلاثي في 6 مباريات ولا يزال لا يعرف الهزيمة حيث فاز على جلطة سراي ذهابًا وإيابًا و ليجانيس وغرناطة وأوساسونا و تعادل مع أتلتيكو مدريد في الواندا".

وأضافت الصحيفة:" ‏فالفيردي هو القعطة الجديدة في الوسط. كاسيميرو بدأ الموسم بشكل جيد حتى الان و كروس كان استثنائيًا في هذه الأشهر ولكن الشخص الذي يعطي الأهمية الكبرى هو فالفيردي الذي يقترب من ضمان المركز، بدون فالفيردي في التشكيلة الأساسية خسر مدريد مباراتين وتعادل في 4 وفاز في 3 فقط، ‏بدون فيدي حقق الفريق 13 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة و سجل الفريق 12 و استقبل نفسها ، لكن معه حقق الفريق 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة وسجل الفريق 18 هدف و استقبل هدفين فقط. زيدان اختار تشكيلته الأساسية بالفعل بوسطٍ جديد ورودريغو بجانب بنزيما وهازارد بالهجوم".