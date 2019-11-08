رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم 8 نوفمبر: صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الجماهير.. وكلوب يُحدد بديل الفرعون المصري في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم 8 نوفمبر: صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الجماهير.. وكلوب يُحدد بديل الفرعون المصري في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الجمعة 8 من نوفمبر الجاري

"أخبار صلاح اليوم"

العميد يستبعد فوز صلاح بأفضل لاعب بالقارة

أعرب أحمد حسن قائد منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن تمنياته بفوز محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2019.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن يتوج محمد محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام".

وأضاف: "لكن على أرض الواقع المنافسة ستكون بين ساديو ماني لاعب ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي".

وكان محمد صلاح توج بأخر نسختين من جائزة أفضل في أفريقيا، 2017، 2018، تزامنا مع تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره جدول ترتيب هدافو البريميرليج.

أعرب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعي الفريق لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأكد صلاح في تصريحات لوسائل إعلام إنجليزية، على صعوبة مواجهة السيتي، معربا عن أمنياته بتقديم أفضل مالديه هو وزملائه لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار حلم التتويج بالبريميرليج.

وأضاف محمد صلاح، "الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن فوز ليفربول بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا فى ديسمبر الماضى عندما تقدمنا على مانشستر سيتى بـ 6 أو 7 نقاط"

واختتم صلاح، "الفوز على مانشستر سيتى فى المباراة المقبلة وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط لا يعنى فوزنا بلقب الدورى الإنجليزى، المشوار لا يزال طويلا، وتعثرنا فى 3 مباريات قد يضعنا فى ورطة، علينا ألا نستبق الأحداث ونضع آمالاً عريضة على حسم الدورى الإنجليزى فى هذا الوقت المبكر، فى الموسم الماضى خسرنا ثلاث مباريات أفقدتنا فرصة تحقيق اللقب".

"أخبار صلاح الآن"

صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الصحافة والجماهير

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أطلق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر اليوم الجمعه 8 نوفمبر مجموعة من التصريحات النارية ضد الصحافة وبعض الجماهير وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صلاح في تصريحات صحفية اليوم: "لأكون صادقا أنا لست مهتما لما تتوقعه الصحف مني طالما يفوز الفريق وأنا أسجل أهدافا فلا بأس".

وأضاف صلاح: "ولكن لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني هذا الشيء يضع المزيد من الضغوطات عليك ولا يجعلك تؤدي بشكل جيد داخل الملعب".

وأنهى محمد صلاح حديثه قائلا: "أنا فقط أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد جدا بذلك، هذا كل شئ".

وقد شارك محمد صلاح في 16 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأحد القادم 10 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري، ومتفوقًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

ليفربول يحدد بديل صلاح في الصيف

أشارت تقارير صحفية أجنبية اليوم، إلى إعتزام إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، في الدخول بمفاوضات للتعاقد مع صفقة قوية لتعويض رحيل محمد صلاح المحتمل خلال الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوفه بالعام الجديد.

وأكدت صحيفة "ديلي أكسبريس البريطانية"، أن ليفربول رصد مبلغ 215 مليون جنيه إسترليني، من أجل خطف كيليان مبابي، الفترة المقبلة والنزاع للظفر بخدماته مع المتنافسين للحصول على توقيعه.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ليفربول قد تضطر لبيع نجمها الأول محمد صلاح من أجل إستغلال أمواله لإبرام صفقات قوية من أجل تدعيم صفوفه، خاصة بعدم قدم كل ما لديه داخل جدران ملعب أنفيلد".

وتابعت الصحيفة، أنه في حال نجاح الريدز في إنهاء صفقة كيليان مبابي، سيتم فتح البا على مصراعيه أمام صلاح من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم المقبل.

واختتمت الصحيفة، أن ليفربول لن يوجد سهولة في التعاقد مع مبابي، في ظل سعره المرتفع بالإضافة إلى صراع ريال مدريد للتعاقد معه، حيث يعد الهدف الأول للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي العام الماضي.