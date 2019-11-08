رياضة | خاص- شوقي غريب: تصحيح سلبيات لقاء مالي أمر واجب.. ومباراة غانا فاصلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص- شوقي غريب: تصحيح سلبيات لقاء مالي أمر واجب.. ومباراة غانا فاصلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن سعادته البالغه بفوز مصر على منتخب مالي اليوم، مؤكدا أن المنتخب ظهر بشكل جيد خلال اللقاء وأن الفوز يمثل أهمية كبيرة.

وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي في تصريحات خاصة ل "الخليج 365 الرياضي: " أشكر مصر بلدى التى جعلتنى ألعب اليوم مع المنتخب الأولمبي على ستاد الرعب، هو ستاد بلدنا والجميع في كل البلاد يعرف قيمة ستاد القاهرة جيدا، أشكر كل المسؤولين على ذلك وأتمنى التوفيق خلال الفترة القادمة ".

وعن حضور الجماهير قال :" أشكر جماهير مصر اليوم التى حضرت لستاد القاهرة لمساندة اللاعبين، أشكرهم جدا كانوا عامل إيجابي لنا، وأنا متأكد أن خلال المباريات القادمة سيكونوا أكثر وأكثر، والافتتاح اليوم كان رائع وكان مظهر مصر رائع أمام العالم ".

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وعن الفوز علي مالي :" الحمدلله على نتيجة الفوز اليوم وسندرس السلبيات التى شاهدناها اليوم وسنعمل علي علاجها مع اللاعبين، ومباراة اليوم كان بها إيجابيات كثيرة لنا والحمدلله على الظهور بشكل جيد اليوم والأهم الفوز خلال اللقاء ".

وعن إصابة ناصر ماهر خلال المباراة وتعامل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى معها، قال" تعاملنا جيدا مع إصابة ناصر ماهر، جميع اللاعبين جاهزين، وكنا في المباريات الودية ندفع باللاعبين في مراكز مختلفة من أجل تلك المواقف، والجميع جاهز لخوض المباريات بشكل جيد. ".

وعن اللقاء القادم، قال :"مباراتنا القادمة أمام غانا ستكون مباراة فاصلة لأن في حال تحقيق نتيجة إيجابية سنصعد للدور نصف نهائي، وهنا سنبدأ المنافسة على بطاقة من البطاقات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".

ويذكر أن منتخب مصر فازت اليوم علي منتخب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول بعرضيه متقنه.