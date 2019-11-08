رياضة | ميدو: محترفي الهلال ساعدوه للوصول إلى النهائي.. وهذا ما يميز أوراوا عن الزعيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: محترفي الهلال ساعدوه للوصول إلى النهائي.. وهذا ما يميز أوراوا عن الزعيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو نجم نادي أياكس أمستردام وتوتنهام السابق، عدة نصائح إل لاعبي نادي الهلال السعودي قبل المواجهة المرتقبة أمام أوراوا ريد، غدا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية للقناة "الإخبارية" السعودية "المواجهة صعبة جدًا، يجب أن تكون أحداث نصف نهائي دوري الأبطال أمام السد القطري درس ليتعلم منه لكل لاعب من لاعبي الهلال".

وتابع: "إذا تكررت نفس الأخطاء الدفاعية التي اُرتكبت من قبل أمام أوراوا، سيواجه الهلال مشكلة حقيقية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لأن أوراوا يتمتع بسرعات عالية ومهارات فردية".

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وأضاف: "أتمني التوفيق للهلال أمام أوراوا، وأن يكون بطلاً لآسيا هذا العام، فهو لديه عدة لاعبين كبار مع مدير فني مميز، وأظن أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية ساعد الهلال على التقدم نحو نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، وإن كان القرار ظلم اللاعب المحلي، لكنه ارتقى بمستوى الدوري السعودي، وأحدث طفرة هائلة".

وأكمل ميدو حديثه قائلا: "يعجبني بافتيمبي جوميز لاعب الهلال، والمهاجم جبار وشرس، وعندهم لاعبين مميزين في كل الخطوط".

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-

يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، مساء غد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

