شكرا لقرائتكم خبر عن نيس يتقدم على بوردو بهدف نظيف في الشوط الأول والان مع التفاصيل

الجمعة 8 نوفمبر 2019 نيس أنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة نيس وبوردو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي بتقدم صاحب الأرض بهدف مقابل نظيف.

بدء أحداث اللقاء سريعاً بسيطرة من بوردو في محاولات مستمرة من أجل التقدم وأحراز الهدف الأول. جاء هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 27، لصالح نيس عن طريق اللاعب بييري ليس ميلو. وكان نيس قد دخل اللقاء بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: والتر بينيتيز. خط الدفاع: كريستوفر هيريلي _ دانتي ستانلي نسوكي ويلان سيبريان. Advertisements خط الوسط: آدم أوناس _ يوسف عطال _ بييري ليس ميلو. خط الهجوم: دانيلو _ إغناطيوس غاناغو _ كاسبر دولبرغ. بينما دخل بوردو اللقاء بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: بينوا كوستيل. خط الدفاع: ميكسر _ لوران كوسييلني _ فلاديمير جوفانوفيتش _ بنيتو. خط الوسط: أوتافيو _ أوريلين شواميني _ فرانسوا كامانو. خط الهجوم: إيوي جو هوانج _ نيكولا دوبريفيل _ جيمي برايان. ويحتل نيس المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة، بينما يحتل بوردو المركز السادس برصيد 18 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيس يتقدم على بوردو بهدف نظيف في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.