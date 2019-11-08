شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يتابع مباراة غانا والكاميرون من الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، مغادرة استاد القاهرة الدولي، وحرص على التواجد بالملعب بعد نهاية مباراة مصر ومالي لمتابعة مباراة غانا والكاميرون، بصحبة جهازه المعاون ولاعبي المنتخب. ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في الجولة القادمة بأمم إفريقيا تحت 23 سنة. وفاز الفراعنة الصغار على مالي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية سجله مصطفى محمد.

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