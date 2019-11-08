شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأوليمبي يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معتمد جمال، المدرب العام لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة ناصر ماهر، صانع ألعاب المنتخب، بعد خروجه من مواجهة مالي في لقاء افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد معتمد أن اللاعب تعرض لخلع في الكتف، وسيتوجه لأحد المستشفيات من أجل الخضوع لأشعة لتحديد مدة غيابه.

منتخب مصر كان قد حقق أول ثلاث نقاط في مشواره نحو بلوغ أولمبياد 2020، بفوزه على منتخب مالي في لقاء الافتتاح، بهدف وحيد سجله مصطفى محمد.