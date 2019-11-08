شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايني»: المنتخب الأوليمبي أكمل فرحة افتتاح أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، على فوز منتخب مصر الأوليمبي، على مالي في ضربة البداية لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، مؤكدًا أن المنتخب أكمل فرحة الافتتاح العالمي للبطولة المسؤول عنها شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي، وأن البطولة قدمت صورة رائعة عن مصر.

كما توجه مسؤولو اتحاد الكرة وأعضاء المجلس أحمد عبدالله ومحمد فضل وجمال محمد على، بالشكر لبريزنتيشن والعاملين بالشركة والمجهودات للعاملين بها طوال الـ24 ساعة على مدار اليوم.

كما وجه مسؤولو الكاف الشكر لبريزنتيشن على حسن التنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية والأماكن المخصصة للحضور.

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ونال حفل الافتتاح إعجاب جميع المتابعين له سواء من الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي «فيفا»، بعدما شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة، فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب الجميع.

ونظمت شركة بريزنتيشن حفل الافتتاح بالتعاون مع شركة بروموفيجن، وظهر الانسجام والتعاون الواضح بين إدارة الجانبين بالتنسيق مع مديري إدارة العمليات في شركة بريزنتيشن أحمد عبادة وأحمد رفاعي.

وأعادت مصر من جديد للأذهان بعد نجاح افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب، نجاحها منقطع النظير في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر العام الجاري.

ويعود نظام تذكرتي للعمل في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، حيث يتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.