شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد «رجل» مباراة مصر ومالي: «لن نفرح قبل التأهل للأولمبياد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، على لقب رجل مباراة الفراعنة أمام مالي، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وفاز المنتخب الوطني بهدف سجله مصطفى محمد ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشوار التأهل نحو الأولمبياد.

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ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة مالي وغانا والكاميرون.

وأكد المهاجم المتوج بلقب أفضل لاعب في المباراة أنها كانت مواجهة صعبة للغاية كونها افتتاح البطولة القارية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لن يفرحوا بالفوز في المباراة الأولى وسيتحدث مع لاعبي الفريق حول المرحلة المقبلة وضرورة عبورها والتأهل وتحقيق الهدف الأهم وهو التأهل للأولمبياد.

وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، يدرس المنافسين بصورة جيدة ويضع الخطة المناسبة والكل على قلب رجل واحد لعبور المجموعات أولا ثم التفكير في اللقب.