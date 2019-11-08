ملعبا ريال مدريد وبرشلونة قد يحققان 35 مليون يورو سنوياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

أظهرت دراسة جديدة أن ريال مدريد وبرشلونة قد يربحان أكثر من 35 مليون يورو سنوياً في حال إضافة اسم علامة تجارية إلى ملعبيهما، سانتياغو برنابيو، وكامب نو. وقدرت (Duff & Phelps) قيمة وضع اسم علامة تجارية على أي من الملعبين بـ36.5 ميون يورو للموسم، ليزيد المبلغ عن الـ30.5 مليون يورو الذي يتم دفعه في ملعب مانشستر يونايتد، أولد ترافورد. وأشارت الشركة إلى أن اسم الملعبين والناديين ونجوم كل فريق من الأسباب التي تؤدي إلى هذه القيمة. وأشارت الدراسة إلى أن 80% من ملاعب أندية الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" تحمل أسماء علامات تجارية، مقابل 30% مع ملاعب أندية الدروي الانجليزي الممتاز "البريميير ليغ". تحمل 10% مع ملاعب أندية كل من "سيري آ" الإيطالية و"ليغ آ" الفرنسية أسماء علامات تجارية وكذلك 5% من ملاعب أندية "الليغا" الإسبانية.

