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ريال مدريد ينهي استعداداته لمواجهة إيبار في غياب بيل وخاميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

أنهى ريال مدريد اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة إيبار غداً السبت، في الجولة الـ13 من لكرة القدم في غياب الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز.

واكتفى خامس بالركض المستمر في الملعب، بينما غاب بيل نهائيا وتدرب داخل صالة الالعاب ، إذ يواصلان عملية التأهيل للتعافي من المشكلات البدنية التي يعانيان منها.

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ورغم استبعاد الفرنسي زين الدين زيدان اللاعبين من مواجهة إيبار، فقد تم استدعائهما للمشاركة مع منتخب بلديهما.

ويغيب عن مواجهة إيبار أيضاً للإصابة كل من مارسيلو وماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز،الذي يجري مرانا منفردا في الملعب.

 وخضع البراويلي مارسيلو لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته التي تعرض لها الأربعاء الماضي أمام غلطة سراي التركي في . ويحتل ريال مدريد حالياً وصافة الليغا بـ22 نقطة بفارق الأهداف خلف .

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