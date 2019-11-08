شكرا لقرائتكم خبر عن رالي «العلا ـ نيوم»: بن سعيدان يواصل الصدارة.. والراجحي الأسرع.. والقاسمي ينسحب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

واصل السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي وتيرة أدائه السريعة في اليوم الثالث من منافسات رالي العلا ـ نيوم، الجولة الثالثة من بطولة السعودية «تويوتا» للراليات الصحراوية.

واجتاز الراجحي المرحلة الواصلة ما بين العلا ونيوم أولاً بتوقيت 1:31:55 ساعة في سيارته تويوتا «هايلوكس»، إلا أنه لم ينجح بعد في الصعود لصدارة الترتيب العام المؤقت للرالي، مع احتفاظ مواطنه ياسر بن سعيدان «ميني» بالصدارة.

من جهة أخرى، تعرض الراجحي لعدة انثقابات لم تثنه عن إنهاء المرحلة أولاً، إذ يضغط للفوز بلقب الرالي.

وقال في تصريحات إعلامية: «مرحلة اليوم كانت جيدة، تعرضنا لانثقاب في الإطارات داخل المرحلة بـ60 كم، فضلاً عن كوننا مفتتحين للمسار مما زاد الصعوبات، ومررنا بأماكن كثيرة دون أي نقاط اعلام أو أثر، لذلك كان من الطبيعي أن نخرج عن المسار، وتهنا قبل نهاية المرحلة بنحو 20 كم».

وفي ذات السياق، وصل بن سعيدان لخط نهاية المرحلة ثانياً، مما يصعب عليه الحفاظ على الصدارة بعد أن نال نصيبه من الانثقابات.

وتعقيباً على ذلك، قال بن سعيدان بعد انتهاء المرحلة: «تعرضنا لانثقابات في الإطارات خلال المرحلة وأنهيناها بسلام، لكن سيكون علينا ضغط كبير غداً إن أردنا الفوز بلقب الرالي».

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وأنهى السائق الإسباني فِرناندو ألونسو «تويوتا» المرحلة في المركز الثالث، محققاً تقدماً كبيراً خلال أول رالي له بدون مشاكل، على حد وصفه.

وسجل ألونسو توقيت 1:33:50 ساعة بفارق دقيقَتين تقريباً عن زميله الراجحي، بينما أنهى السائق الإماراتي خالد بن فيصل القاسمي المرحلة في المركز الرابع، لكنه أعلن الانسحاب من الرالي بسبب أضرارٍ لحقت بالمحرك، إذ تراجعت قوته خلال المنافسات فاتخذ فريق «أبوظبي للسباقات» قرار الانسحاب بناء على نصيحة مهندسهم.

وصعد ألونسو للمركز الثالث في الترتيب العام، ويسير باتجاه نتيجة أفضل تؤهله لصعود منصة التتويج في ثالث مشاركة له في الراليات الصحراوية.

ولليوم الثالث على التوالي، أنهى السائق السعودي يوسف السويدي «نيسان» مرحلة اليوم أولاً في فئة سيارات الإنتاج التجاري المتسلسل «تي 2»، والـ15 في الترتيب العام، في حين كان صالح السيف الأول في فئة العربات الصحراوية الخفيفة «باغي - تي 3»، رغم تراجعه للمركز الـ20 في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات النارية العادية، واصل الدراج السعودي مشعل الغنيم «كاي تي أم» تصدره لترتيب هذه الفئة، بينما قرر عبدالله الهلال الانسحاب من المنافسات إثر العقوبات الزمنية الكبيرة التي فرضت عليه.

أما فئة الدراجات النارية رباعية العجلات «كواد»، فواصل الدراج السعودي عبدالمجيد الخليفي تصدر هذه الفئة لليوم الثالث على التوالي، أمام مواطنه رياض العريفان «ياماها».

ويوم غدٍ (السبت)، يخوض المشاركون المرحلة الخاصة الرابعة والأخيرة التي تُقام ضمن منطقة نيوم شمال غربي المملكة العربية السعودية بطول 175 كم، تبدأ من المويلح وتنتهي في تريم، على أن يتم التتويج بمنتجع «جولد توليب» في نيوم الساعة 6:00 مساءً.