شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
ضمن فريق الشباب السعودي التأهل إلى دور الـ8 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعدما اقتنص تعادلا قاتلا بهدف لمثله أمام مضيفه شباب الأردن الأردن، في إياب ثمن النهائي اليوم (الجمعة).
واستفاد الشباب من فوزه ذهابا بهدف دون رد، ليحسم التأهل إلى المرحلة المقبلة بنتيجة 2/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وتقدم أصحاب الأرض عن طريق اللاعب زيد جمال في الدقيقة 78، قبل أن يدرك الشباب التعادل بواسطة جمال بلعمري في الدقيقة 86 من عمر المباراة.
ولحق الشباب بفريق الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي، في انتظار استكمال باقي مباريات دور الـ16 خلال الأيام المقبلة.
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