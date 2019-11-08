شكرا لقرائتكم خبر عن عالمية الزعيم.. لا صعبة ولا قوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يضرب الهلال غداً (السبت) موعداً جديداً مع النهائي القاري لبطولة دوري أبطال آسيا، للفوز بأهم جائزة في كرة القدم الآسيوية على مستوى الأندية، عندما يتقابل مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، في ذهاب الدور النهائي، ويتطلع الهلال لتعويض خسارة نهائيي نسخة عام 2017 أمام أوراوا ريدز ونسخة 2014 أمام ويسترن سدني الإسترالي، وهو النهائي الثالث في 5 أعوام، مؤملاً أن تكون الثالثة ثابتة ويحقق لقبه الثالث على مستوى البطولة، والسابع في مختلف البطولات الآسيوية.

ويمنح تتويج الهلال باللقب فرصة التأهل للمرة الثانية لكأس العالم للأندية، بعد تأهله عام 2000 للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للأندية 2001، التي أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن تقام في إسبانيا عام 2001، ولكنها ألغيت دون إقامة أية مباراة بعد خسارة الشركة المنظمة وعدم التزامها، وكانت تضم 12 فريقاً أبرزها الزمالك المصري، ارنا الغاني، غلطة سراي التركي، ريال مدريد الإسباني، ديبورتيفو لاكارونيا الإسباني، بوكاجونيور الأرجنتيني، وحقق الهلال 6 ألقاب آسيوية، بطولتي أبطال الدوري، وبطولتي أبطال الكأس، وبطولتي السوبر الآسيوي.