شكرا لقرائتكم مصر ومالي .. ماذا قال عمر صلاح عن أداء محمد صبحي ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمر صلاح حارس مرمي منتخب مصر الأوليمبي أشاد بتألق زميله محمد صبحي خلال مواجهة مالي في افتتاح مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عام المقامة حاليًا فى مصر والمؤهلة لاولمبياد طوكيو ٢٠٢٢. صلاح قال: "تعاهدنا داخل المنتخب علي تحقيق طموحات الجماهير والصعود للاولمبياد، بغض النظر عن الاساسي أو البديل". منتخب مصر حقق الفوز فى اولي مبارياته علي حساب مالي بهدف دون رد سجله مصطفي محمد.

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